“Sou um jogador na política do Acre”, afirma Nilson Euclides em entrevista ao ContilNet

O candidato a governador pelo Psol, professor Nilson Euclides, é o entrevistado do ContilNet e San Francisco Filmes na noite desta quinta-feira (8). A jornalista Nany Damasceno comanda a rodada de perguntas que tem duração de uma hora.

Levar as propostas dos candidatos para a sociedade em geral é o principal objetivo da rodada de entrevistas que iniciou nesta última segunda-feira (5).

O professor Nilson iniciou apresentando a sua trajetória na área acadêmica nas áreas de Sociologia e Ciência Política. Com experiência no campo universitário, Nilson conta sobre as dificuldades enfrentadas e disse que encara a política como um desafio. “Sou um jogador na política do Acre”.

Confira ao vivo: