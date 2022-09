Tablets e notebooks são entregues em escola municipal do Acre

A Escola Menino Jesus é uma referência de educação no município. Fundada em novembro de 1949, entrega qualidade no ensino e na aprendizagem. Por isso, buscando ampliar o horizonte e otimizar essa educação, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), realizou, na manhã desta quarta-feira (21), a entrega de 19 notebooks para os professores e 25 tablets para a escola.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou da solenidade de entrega e reforçou sua alegria em ver como esses equipamentos vão auxiliar no desenvolvimento das crianças.

“Vamos melhorar a qualidade de ensino, mesmo sendo infantil os professores estão felizes, pois tinham apenas um notebook. Estou feliz e imagino a felicidade deles em receber um equipamento de última geração, que vai a tratar melhor a questão do ensino e aprendizagem das nossas crianças”, explicou o prefeito.

Além disso, a secretária da Seme, Nabiha Bestene, expressou gratidão no empenho da prefeitura em sempre ser uma aliada no desenvolvimento da educação. “É um sentimento de gratidão e reconhecimento de um trabalho da nossa equipe, e estamos realizando em todas as escolas”, disse a secretária.

A coordenadora pedagógica da escola, Édelene da Silva, explicou que os tablets serão de grande importância para o desenvolvimento das crianças, que além da brinquedoteca, biblioteca infantil e parquinho elas também terão outro meio de incentivo ao aprendizado.

“Nós pretendemos usá-los de uma forma que as crianças consigam utilizar como jogos e no apoio pedagógico quando estivermos trabalhando algum projeto específico”, enfatizou.