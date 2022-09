Taís Araújo e Lázaro Ramos celebram visita de Viola Davis; FOTOS

Taís Araújo e Lázaro Ramos receberam uma visita para lá de especial em sua casa no último domingo. Ninguém menos que Viola Davis foi até à residência do casal para uma confraternização. A reunião contou ainda com personalidades como Zezé Motta, Dandara Mariana, Iza, ícaro Silva e Seu Jorge.

O casal publicou imagens do momento no Instagram e celebrou na legenda: “Recebendo amigos. Noite linda e especial”. Confira:

Mulher Rei

Na entrevista, ela falou sobre o filme, que foi todo gravado na África do Sul. Viola interpreta Nanisca, a general de um exército só de mulheres, que existiu no século 19. Guerreiras habilidosas, elas combateram colonizadores, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras. A história se passa no Reino de Daomé, onde hoje é o Benim.

Na trilha sonora, Beyoncé está presente com a música My Power, parceria com Tierra Whack, Moonchild Sanelly e Nija. Com Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Hero Fiennes Tiffin e John Boyega como parte do elenco, o longa estreia nos cinemas no dia 22 de setembro.