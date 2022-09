Taís Araujo e Lázaro Ramos completam 18 anos juntos; veja fotos do casal ao longo do tempo

Estabilidade parece ser a palavra de ordem para Taís Araujo. Além dos 27 anos de carreira, são 23 na Rede Globo, 16 com o mesmo analista, 15 com o mesmo assessor de imprensa… E, nesta terça-feira, 18 com Lázaro Ramos. O casal comemora hoje a maioridade da relação.

Os dois chegaram a se separar por menos de um ano, depois de “Cobras e lagartos”, trama em que trabalharam pela primeira vez juntos. A parceria na carreira, porém, não é mais um problema para o casal.

— Agora a gente ama, né? (risos) Já foi na peça “O topo da montanha”, na série “Mister Brau”, no filme “Medida provisória”… A gente encontrou uma maneira de trabalhar junto que é muito legal, que a gente não tinha antes. Não era bom, mas hoje em dia é. Espero que continue assim! — diverte-se a atriz.

Bem-humorada, Taís diz inventar dicas para o relacionamento durar, de tanto que as pessoas perguntam:

— Gente, não tem uma fórmula, não. Não tenho nem uma dica para dar. Às vezes, até fico inventando umas… Fico pensando na relação que a gente tem. Acho que as pessoas querem ouvir alguma coisa. Eu e Lázaro temos muitos planos juntos, de carreira e de vida pessoal. Talvez isso seja alguma coisa… Aqui é uma fábrica de sonhos. Vivemos sonhando.

Confira uma linha do tempo da história do casal:

2004 – O casal se conheceu em 2004, nos estúdios Globo. Taís, na época, vivia a protagonista Preta, de “Da cor do pecado”.

2006 – Taís Araujo e Lázaro Ramos na época de “Cobras e lagartos”, o primeiro trabalho juntos.

2008 – Durante as gravações da novela, os dois brigavam muito por divergências no trabalho. No folhetim, eles interpretavam o casal formado por Foguinho e Ellen.

2011 – Após a reconciliação, Tais e Lázaro se casaram. A cerimônia no civil foi restrita a familiares e amigos íntimos, em um cartório na Zona Oeste do Rio.

2011 – Taís Araújo e Lázaro Ramos deram as boas vindas ao primeiro filho: João Vicente.

2014 – Na novela “Geração Brasil”, o casal voltou a trabalhar junto. Taís Araújo era a jornalista Verônica e, Lázaro, o guru Brian.

No mesmo ano, o casal anunciou que esperava a segunda filha: Maria Antônia.

Em 2015, Maria Antônia nasceu.

No mesmo ano, o casal voltou a trabalhar junto em “Mister Brau”.

Também em 2015, eles contracenaram em “O topo da montanha”, peça estrelada e produzida por Lázaro Ramos e Taís Araújo.

2020 – Na pandemia, Lázaro Ramos e Taís Araujo estrelaram um dos episódios da série “Amor e sorte”.

2022 – O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo também estreou o filme “Medida provisória”.