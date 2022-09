Talarico: Piqué roubou namorada de funcionário e depois o demitiu

O paparazzo espanhol Jordi Martín participou do podcast El Gordo y la Flaca e abriu o jogo sobre a relação do jogador Piqué e Clara Chía, sua nova namorada. Jordi dedicou parte de sua carreira seguindo a vida de Shakira, acompanhou o ex-casal por 12 anos e foi o primeiro fotógrafo a registrar Piqué com a nova namorada.

Clara e Piqué começaram a se encontrar às escondidas cerca de um ano atrás. Na época, Clara tinha relacionamento com um dos funcionários do jogador. Após esse primeiro contato entre os dois, que aconteceu em um jantar na casa de Piqué, o jogador decidiu demitir o funcionário (namorado de Clara), que também é irmão do melhor amigo do espanhol.

“Piqué repara em Clara no jantar e pede o número de telefone. Nessa mesma noite, ela lhe dá o número. Após esse primeiro contato entre os dois, o jogador decide demitir o funcionário, que também é irmão do melhor amigo de Piqué . A partir daí eles começam a se ver por um mês, cada um traindo seus respectivos parceiros”, relata Jordi.

Jordi ainda afirmou que se Shakira quer entrar em uma briga legal com Piqué, ele pode ajudá-la com as provas que ela precisa. “Não sou amigo dela (Shakira), mas eu acho injusta a maneira como ele rompeu seu coração, e por isso quero ajudar”, justificou o profissional.