TCE condena ex-gestor de Tião Viana a devolver quase R$ 500 mil ao Depasa

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) divulgou no Diário de Contas desta quinta-feira (8), a condenação do ex-gestor do Departamento Estadual de Pavimentação e

Saneamento -DEPASA no governo de Tião Viana, Gildo César, por não ter comprovado a execução de serviços de pavimentação, por meio do Programa Estadual de Pavimentação de Vias Urbanas, no município de Porto Walter.

Segundo decisão unânime dos conselheiros, Gildo César terá que devolver ao Depasa o

valor de R$ 497.587,20.

O ex-gestor também terá que pagar uma multa no valor de R$ 49.758,72.