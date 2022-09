Técnico fala sobre Rio Branco-AC na Copa Verde; confira

Entre os jogadores que estavam no clube desde o início da temporada e devem seguir para a Copa Verde estão o goleiro Ramon, o zagueiro Hugo e os atacantes Marcos Bahia, Chantomoi e Roderick, estes dois últimos jamaicanos.

– O nosso presidente deixou dito que a comissão (técnica) seria eu e o Selsimar e estamos dando segmento com alguns (jogadores) que chegam e alguns do Rio Branco que já estão aqui, pra fazermos um time pra jogar e não pra chegar e dizer que estamos só participando. Vamos para jogar futebol – afirma Chicão.

O Estrelão terá como rival na segunda fase a Tuna Luso-PA. O treinador, que defendeu os dois clubes quando atuava dentro das quatro linhas, ressalta que o adversário tem o histórico de revelar atletas para clubes maiores, no entanto, admite que pouco sabe do atual momento da equipe paraense.

– A gente não sabe deles lá e eles não estão sabendo o que está acontecendo aqui. Pelo que a gente sabe a Tuna Luso, clube pelo qual também passei por lá quando jogava, é um time que revela muito jogador pra time grande. A gente não está sabendo se eles estão treinando, sem tem jogadores à altura para jogar. Mas só digo uma coisa: vamos fazer um time pra jogar futebol – destaca o ex-zagueiro, que vestiu a camisa da Tuna Luso na temporada 1991 na disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Com uma nova oportunidade de comandar o Rio Branco-AC em uma competição nacional, Chicão espera conduzir a equipe a uma boa campanha em busca da classificação para as oitavas de final e manter o bom retrospecto à frente do time profissional assim como fez quando assumiu a equipe na reta final do Campeonato Acreano e início do Campeonato Brasileiro Série D desta temporada.