“Tem candidato oportunista que quer montar na popularidade do Bolsonaro”, dispara Dimas Sandas

Questionado sobre para quem vai o seu apoio para presidente da República, o candidato a senador Dimas Sandas (Agir) revelou, em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (13), que ainda não decidiu se quer em quem vai votar.

De acordo com ele, apesar de o seu partido estar alinhado a Lula (PT), no Acre, a sigla decidiu deixar os candidatos e filiados livres para votar em quem quiser.

Sandas afirmou que vai decidir pelo melhor projeto, mas não deve declarar apoio publicamente o motivo é evitar uma indisposição com os eleitores: “Tenho gente que gosta do Lula, do Bolsonaro, somos um grupo novo e com grandes recortes de opiniões e se fôssemos fazer mais um em torno da candidatura a presidente o partido ia acabar”, disse.

Dimas disse reconhecer-se em propostas de praticamente todos os candidatos, mas disse que não vê necessidade de se mostrar como o candidato ao Senado de um nome e, mesmo sem citar nomes, criticou adversários.

“Tem muito candidato oportunista aqui no Acre, que quer ser montar na popularidade do Bolsonaro, tem o candidato do Lula, eu não sou candidato do Acre, não vou brigar com meus eleitores, Bolsonaro poderia ter ajudado muito o Acre e não fez”, disse.

Confira a entrevista ao vivo: