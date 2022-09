Tenente acusado de matar dois PMs é condenado a 63 anos de prisão

O júri popular começou às 9h08 desta quarta-feira (14) e encerrou por volta das 22h30, no Plenário do Júri, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, na Zona Sul de Manaus.

A primeira testemunha de acusação, ouvida pela manhã, via videoconferência, foi Lurdenilson Lima de Paula, um dos sobreviventes. O depoimento durou até 10h53. Ele afirmou que Joselito disparou contra os ocupantes do veículo em que estavam. A vítima ficou paraplégica, conforme o assistente de acusação Maurílio Filho.

No interrogatório, iniciado por volta das 13h55 encerrado 15h26, o réu disse que ficaria calado sobre as denúncias que lhe eram imputadas. Mas, ao ser questionado pelo juiz se gostaria de dar a sua versão dos fatos, negou ter efetuado os disparos. “Eu não atirei em ninguém e não confesso esses crimes”, declarou.

Na época, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) informou que cinco pessoas estavam no veículo: quatro policiais e um homem civil. Dois morreram e os outros dois ficaram feridos. Joselito Pessoa Anselmo, tenente na PM, que também estava no carro, foi preso em flagrante, suspeito de efetuar os disparos contra os companheiros.

No dia do crime, a DEHS encontrou dentro do carro um balde com garrafas de bebidas alcoólicas e materiais de uso da polícia.