Tenente acusado de matar dois PMs vai a julgamento; veja o caso completo

De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), o júri popular ocorre nesta quarta, a partir das 9h, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, situado na Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, bairro de São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus .

Na época, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) informou que cinco pessoas estavam no veículo: quatro policiais e um homem civil. Dois morreram e os outros dois ficaram feridos. Joselito Pessoa Anselmo, tenente na PM, que também estava no carro, foi preso em flagrante, suspeito de efetuar os disparos contra os companheiros.

No dia do crime, a DEHS encontrou dentro do carro um balde com garrafas de bebidas alcoólicas e materiais de uso da polícia.