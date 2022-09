Tenente Ivanise Pontes é a nova comandante do 8º BPM de Sena Madureira

Em uma cerimônia ocorrida na manhã desta quinta-feira (15), no Quartel da Polícia Militar de Sena Madureira, a Tenente Ivanise Pontes assumiu o comando do 8º BPM. Ela irá substituir o Tenente coronel M. Jorge, designado para outra função.

Ivanise Pontes é natural da cidade de Tarauacá e oriunda da turma de oficiais de 2016. “Hoje é um dia ímpar, um momento de extrema emoção em que chancelamos esse compromisso de assumir o comando do melhor batalhão do Acre. Costumo dizer que Sena Madureira tem os melhores policiais e a população de Sena pode desfrutar de uma das cidades com a maior sensação de segurança. Meus agradecimentos ao comandante geral por essa missão tão nobre a mim confiada, gratidão à população de Sena Madureira que também tem acreditado no nosso trabalho e à minha família pelo apoio. O nosso objetivo é dar continuidade ao serviço que já vem sendo realizado e melhorar dentro das possibilidades”, enfatizou.

O secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar, participou do evento representando o Governo do Estado.

Na ocasião, ele apresentou a assinatura do contrato para a reforma do Quartel, dada a necessidade. Em meses anteriores, o deputado estadual Gehlen Diniz fez esse pedido junto ao Governo por entender que a estrutura atual não oferece as condições necessárias. “Sem dúvida, essa reforma garantirá um novo espaço tanto para a população que busca algum tipo de atendimento como também para os nossos policiais”, destacou a nova comandante.

Além de Sena Madureira, o 8º BPM também é responsável pelo policiamento em Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.