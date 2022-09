Terceira noite de ExpoSena registra recorde de público; última noite acontece neste domingo

Superando as expectativas da coordenação, a 3ª noite da ExpoSena 2022 registrou um recorde de público na noite deste sábado (24), visto que milhares e milhares de pessoas compareceram ao local para prestigiar o rodeio e os shows das bandas Bonde do Forró e Trio Furacão.

A noite começou com mais uma seletiva de rodeio sob o comando dos locutores Carlinhos Rondônia e Big Boy, e a presença do prefeito Mazinho Serafim, da prefeita e vice-prefeito de Senador Guiomard, Rosana Gomes e Ney do Miltão, de secretários municipais, e de Adriana Martha e Adjerbisson Costa, coordenadores do evento.

Após a montaria, as bandas Bonde do Forró e Trio Furacão colocaram o público para dançar ao som de vários sucessos. “É gratificante ver que a nossa ExpoSena já virou uma verdadeira tradição, nossa intenção é proporcionar um momento especial para que as famílias senamadureirenses possam se confraternizar’, disse o prefeito Mazinho Serafim.

Neste domingo (25), data em que Sena Madureira completa 118 anos de emancipação política, será o encerramento da festividade com a final do rodeio e a apresentação nacional do cantor Wanderley Andrade. A expectativa é que mais uma vez a população compareça em grande número.