Terra prometida: conheça a fazenda luxuosa da dupla Henrique e Juliano

Há anos na estrada, Henrique e Juliano se tornaram uma das maiores duplas sertanejas do país. Com um dos maiores cachês e a agenda sempre lotada, a dupla consegue alcançar lucros significativos. Porém, a renda dos cantores não vem apenas da música. Os irmãos são grandes investidores em uma fazenda milionária, batizada carinhosamente como Terra Prometida.

Situada na cidade de Porto Nacional (TO), a propriedade da dupla é um dos grandes paraísos rurais do Brasil. Idealizada por Henrique, o local possui ao todo 1.306 hectares de terra. Ao contrário de outras fazendas dos irmãos pelo país, a Terra Prometida abriga a família inteira. Ficam no espaço a casa de seus pais, a mansão de Henrique e da esposa Amanda, e a de Juliano e sua esposa, Mohana.

A infraestrutura de luxo do local, sem dúvidas, é de deixar a qualquer um de queixo caído. Equipada com uma garagem para dezenas de carros, a fazenda ainda possui uma enorme piscina de borda infinita, lagos e represas para a pesca esportiva e um aeroporto, usado principalmente por Juliano, que tem como um de seus hobbies pilotar avião.

Leia a matéria completa no TV Foco.