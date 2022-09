Todas as informações sobre o Emmy 2022; onde assistir e indicados

A aguardada cerimônia de entrega do Emmy 2022, premiação que elege os melhores da televisão, que nos outros anos, acontecia aos domingos, este ano irá acontecer nesta segunda (12). Succession, Ted Lasso e The White Lotus são os favoritos da noite.

A transmissão da premiação no Brasil ficará por conta do canal pago da TNT. Eles vão fazer um esquenta para o Emmy 2022 a partir das 20h30, no qual teremos entrevistas e imagens do tapete vermelho diretamente da cidade de Los Angeles. Os atores Robson Nunes e Emanuelle Araújo vão estar no comando da prévia, com comentários de Ikaro Kadoshi e Carol Ribeiro.

O E!, fará uma transmissão direta do tapete vermelho da premiação. A transmissão da mesma começa às 19h, com a chegada das celebridades no Microsoft Theater. A cerimônia está de volta ao estilo presencial depois de ser realizada de maneira remota nos últimos dois anos por conta da pandemia.

A cerimônia, que começa oficialmente às 21h, terá apresentação de Aline Diniz e Michel Arouca e terá tradução simultânea de Robert Greathouse e Regina Pierantoni McCarthy. A TNT ainda terá uma reprise na terça (13), às 8h30, e na quarta (14), às 12 h.

O comando da apresentação do Emmy, será feita por Kenan Thompson, humorista do Saturday Night Live que é muito conhecido por aqui no Brasil, pela comédia infanto-juvenil Kenan & Kel (1996-2000). “Kenan Thompson é sempre uma aposta segura. Queridinho do Lorne Michaels, idealizador e showrunner de SNL há décadas, ele é um veterano no quesito indústria. Acredito que teremos poucas surpresas com relação ao seu papel no prêmio”, comentou Aline Diniz.

“Kenan é o maior veterano na história do Saturday Night Live, ou seja, um artista ultra competente que está muito acostumado a performar ao vivo. Ele costuma trabalhar com um tipo de humor mais leve no SNL, mas eu espero que para o Emmy ele venha pronto para fazer aquelas sátiras e piadas com a indústria que todos nós adoramos presenciar”, disse Michel Arouca.

Confiram a lista de alguns indicados:

Melhor série de comédia

Ted Lasso (Apple TV+)

Abbott Elementary (Star+)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Star+)

Barry (HBO)

Segura a Onda (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

What We Do in the Shadows (Star+)

Melhor série limitada ou antologia

Dopesick (Star+)

The White Lotus (HBO)

The Dropout: A História de uma Fraude (Star+)

Inventando Anna (Netflix)

Pam e Tommy (Star+)

Melhor série de drama

Ozark (Netflix)

Better Call Saul (Netflix)

Succession (HBO)

Round 6 (Netflix)

Ruptura (Apple TV+)

Stranger Things (Netflix)

Yellowjackets (Paramount+)

Euphoria (HBO)

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Sheryl Lee Ralph (Abott Elementary)

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Anthony Carrigan (Barry)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Henry Winkler (Barry)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Melhor ator em série de comédia

Donald Glover (Atlanta)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Bill Hader (Barry)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Nicholas Hoult (The Great)

Melhor atriz em série de comédia

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Jean Smart (Hacks)

Issa Rae (Insecure)

Elle Fanning (The Great)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Melhor atriz em série de drama

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Round 6)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Ruptura)

Jeremy Strong (Succession)

Melhor atriz coadjuvante em série de Drama

Christina Ricci (Yellowjackets)

J. Smith-Cameron (Succession)

Julia Garner (Ozark)

Jung Ho-yeon (Round 6)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

Sarah Snook (Succession)

Patricia Arquette (Ruptura)

Sydney Sweeney (Euphoria)

Melhor ator coadjuvante em série de drama

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Park Hae-soo (Round 6)

Matthew Macfadyen (Succession)

John Turturro (Ruptura)

Christopher Walken (Ruptura)

Oh Yeong-su (Round 6)

Melhor atriz em telefilme ou série limitada

Toni Collette (A Escada)

Julia Garner (Inventando Anna)

Lily James (Pam e Tommy)

Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story)

Margaret Qualley (Maid)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Melhor ator em telefilme ou série limitada

Colin Firth (A Escada)

Andrew Garfield (Em Nome do Céu)

Oscar Isaac (Cenas de um Casamento)

Michael Keaton (Dopesick)

Himesh Patel (Estação Onze)

Sebastian Stan (Pam e Tommy)

Melhor atriz coadjuvante em telefilme ou série limitada

Alexandra Daddario (The White Lotus)

Connie Britton (The White Lotus)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Mare Winningham (Dopesick)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Sydney Sweeney (The White Lotus)

Melhor ator coadjuvante em telefilme ou série limitada