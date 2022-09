Tom Hardy, ator de Venom, vence campeonato de jiu-jitsu brasileiro

No sábado (17/9), o ator Tom Hardy, de papéis famosos como Venom e Bane, venceu o torneio MAC Milton Jeynes Brazilian Jiu-Jitsu Open, no Reino Unido. O ator usou o nome de nascimento Edward Hardy e pegou todo mundo de surpresa.

Um dos derrotados por Tom Hardy, Danny Appleby, disse que ficou assustado quando viu que lutaria contra o famoso ator. Mas que Hardy o teria acalmado. “Fiquei em choque. Ele só me falou ‘Esquece que sou eu e faça o que você faria normalmente’”, disse.

“Ele é um cara bem forte, você não imagina isso vindo de uma celebridade. Já lutei em seis torneios e venci todos, mas ele com certeza é o cara mais forte com quem já lutei. ele definitivamente faz jus ao Bane, isso é certo”, disse Danny, relembrando o papel vivido por Hardy no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge.

Faixa-azul de jiu-jitsu brasileiro, Tom Hardy já participou de outros torneios, como o campeonato de uma organização que ajuda ex-militares a lidarem com ansiedade e transtorno pós-traumático. Na ocasião, ele também venceu a competição.

Confira vídeo do ator lutando: