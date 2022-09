Torcedor do Flamengo que assediou repórter tem prisão decretada

O torcedor do Flamengo que assediou a repórter da ESPN Jéssica Dias teve sua prisão preventiva decretada na noite dessa quarta-feira (7/9). O homem, que não teve sua identidade revelada, passou por uma audiência de custódia no Juizado Especial Criminal. Ele foi conduzido para a 19ª DP, na região da Tijuca.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)

O caso aconteceu antes da partida entre Flamengo e Vélez, pela Libertadores, nos arredores do Maracanã, onde o jogo foi realizado. Jéssica participava de um link ao vivo quando foi beijada no rosto pelo torcedor sem seu consentimento. Imediatamente após o ocorrido, Renato Rodrigues e Marcela Rafael, que apresentavam o programa com a repórter, se revoltaram com o evidente desconforto da colega.