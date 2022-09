Trabalhador é atingido por árvore e transferido em estado grave para o PS de Rio Branco

O trabalhador rural identificado apenas como Ademir, 40 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por uma árvore durante uma derrubada na tarde desta quinta-feira (1), em uma fazenda no km 70 da BR-364, em Vista Alegre do Abunã, no interior do estado de Rondônia.

Segunda informações de populares, Ademir estava trabalhando na área rural numa derrubada de árvores, quando uma das árvore acabou caindo em cima da vítima. Colegas de Aldemir ajudaram o trabalhador e colocaram o homem em uma caminhonete que foi interceptada pela ambulância de Vista Alegre do Abunã, que depois de estabilizar o quadro clínico do paciente, levou ele até o Hospital de Extrema.

Uma ambulância de suporte avançado de Extrema encaminhou Ademir para o pronto-socorro de Rio Branco, entubado e em estado de saúde gravíssimo. Segundo a médica que trouxe o paciente com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave e um trauma fechado no tórax.