Trabalhou em 2021? PIS no valor de R$1.294 vai ser pago hoje? Confira tabela e calendário PIS 2021

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício pago todos os anos para milhares de trabalhadores em todo o país. A princípio, o valor é proporcional a quantidade de meses que o cidadão exerceu sua função no ano-base de pagamentos do programa.

A saber: a liberação ocorre por meio do Governo Federal sempre no ano posterior ao ano trabalhado pelo cidadão.

Por exemplo, quem trabalhou em 2019 e atende aos critérios, teve o dinheiro na conta no ano de 2020. Contudo, muitos trabalhadores ainda estão em dúvida se terão acesso ao benefício neste ano de 2022, uma vez que, no ano de 2021, devido às medidas da pandemia da Covid-19, o pagamento do abono do PIS/PASEP foi adiado oficialmente.

Dessa forma, os trabalhadores que exerceram atividade em 2020 e que deveriam ter o pagamento no ano seguinte, acabaram tendo os pagamentos adiados para este ano de 2022, sendo pago entre os meses de fevereiro e março.

Dessa forma, com o adiamento do abono salarial PIS/PASEP de 2020 para 2022, os trabalhadores que exerceram suas atividades em 2021 ainda não sabem se contarão com o benefício ainda em 2022, ou se os valores ficarão somente para o ano de 2022

Quem trabalhou em 2021 poderá sacar o PIS/Pasep quando?

A princípio, o que se sabe neste momento é que o trabalhador que exerceu atividade de carteira assinada ou emprego no funcionalismo público no ano de 2021, terá acesso ao benefício somente em 2023.

Seja como for, para os pagamentos do PIS/PASEP de 2021 deverão ser disponibilizados mais de R$20 bilhões para cerca de 23 milhões de cidadãos. Dessa forma, esses deverão ser os números constantes no Orçamento para o próximo ano.

Logo, neste ano, estão no orçamento as liberações do abono salarial de 2020 e a restituição do PIS/Pasep para quem trabalhou em 2019 e acabou não recebendo o benefício.

Como saber se tenho direito ao benefício?

Para o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

da caixa; Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Como sacar o abono salarial?

Antes de mais nada, veja como é possível sacar o abono salarial Pis/Pasep:

PIS (Caixa Econômica Federal):

Inicialmente, nas agências da Caixa, com documento de identificação com foto;

Ademais, com o Cartão do Cidadão, nos caixas eletrônicos e lotéricas.

Pasep (Banco do Brasil):

Nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação;

Por fim, via transferência automática na conta de quem é cliente da instituição.

Valor do PIS/PASEP de 2023 está estimado em R$1.292

O valor do benefício varia de acordo com o tempo de atividade trabalhista exercida. Em 2023, a depender do piso salarial definido, o trabalhador poderá receber até R$ 1.292 (valor previsto para o salário mínimo do ano que vem).

Confira a tabela prevista do PIS 2023: