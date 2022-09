TRE inicia carregamento de dados e lacre das mais de 2 mil urnas eletrônicas usadas no Acre

Na tarde desta quarta-feira (21), o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou carregamento com os dados dos candidatos e o lacre das 2.883 urnas eletrônicas que serão utilizadas no estado nas eleições do próximo dia 2.

De acordo com TRE-AC, desse total, 2.124 urnas de seção e 759 de contingência, como são chamadas aquelas de reservas, caso alguma urna de seção apresente defeito, serão utilizadas.

O procedimento de carga e lacre das urnas de Rio Branco terá início na sexta-feira, às 8h, no depósito de urnas (em frente ao TRE) e contará com a presença do presidente, Desembargador Francisco Djalma, o vice-Presidente e Corregedor Eleitoral, Desembargador Laudivon Nogueira.

O procedimento teve início hoje em todos os municípios do Acre, com exceção das urnas eletrônicas das Zonas Eleitorais da capital acreana, que passarão por esta ação a partir da sexta-feira e se encerrarão no domingo (25).

A carga e o lacre são ações que acontecem logo após a geração de mídias e consiste na transferência para as urnas eletrônicas dos dados dos eleitores, de acordo com as seções eleitorais, bem como dos candidatos que concorrerão nas eleições.

Em seguida, são colocados os lacres nos compartimentos das máquinas, devidamente assinados pelos juízes eleitorais das respectivas zonas eleitorais, promotores e representantes de partidos e coligações, convocados para acompanhar todo o processo.