Três amantes e esposa grávida: entenda a polêmica de Adam Levine

A última segunda-feira (21/9) marcou o início da exposição de mais um caso de traição no mundo das celebridades, mas, desta vez, no âmbito internacional.

Uma influenciadora divulgou prints que comprovavam que Adam Levine, o vocalista do Maroon 5, traiu a esposa, grávida, com ela. Se a situação já não fosse ruim o suficiente, outras duas mulheres também expuseram casos com o cantor. Se você não conseguiu acompanhar todo o desenrolar dos fatos, não se preocupe, a coluna resume tudo para você agora.

Casamento

Adam Levine é casado com Behati Prinsloo desde 2014. O cantor e a modelo da Victoria Secret tem duas filhas, Dusty Rose e Geo Grace, e, há alguns dias, Behati anunciou a gravidez do terceiro filho do casal, embora ainda não tenha revelado o sexo do bebê.

Primeira exposição

A primeira mulher a expor a traição do vocalista foi Sumner Stroh, uma influenciadora e modelo. Ela postou um vídeo no TikTok onde contava ao mundo que teve um caso com Adam por cerca de um ano.

Segundo Stroh, eles ficaram alguns meses sem se falar mas, em junho de 2022, de acordo com um dos prints presentes no vídeo, Adam entrou em contato novamente, disse a Sumner que teria um bebê e, então fez a pergunta mais imprevisível (e igualmente criticada na web) possível: perguntou se poderia dar ao filho, o nome da amante.

“Ok, pergunta sincera. Eu vou ter outro filho e, se for um menino, eu realmente gostaria de nomeá-lo Sumner. Tudo bem por você? Pergunta séria MESMO”, escreveu Adam Levine.

Em entrevista ao TMZ, Adam Levine negou ter se relacionado fisicamente com a influenciadora, afirmando que o que tiveram não se tratou de um caso. “(…) Eu não tive um caso, no entanto, cruuzei a linha durante um período lamentável da minha vida”, disse o cantor, que publicou em suas redes a mesma resposta que deu ao veículo. Leia o comunicado na íntegra, no final deste resumo.

Outras traições e mais prints

Apesar de não assumir que traiu a esposa, apenas afirmando que teve um “mau julgamento”, internautas pontuaram abrangentemente uma questão: traição não se trata apenas do toque físico.

E as mensagens em tom de flerte ou até mesmo explícitas, não se limitaram à Stroh. Na última terça-feira (20/9), mais duas mulheres publicaram prints de conversas com o cantor, que deixava notável o seu interesse nelas. Veja os prints na galeria acima.

Na conversa com Maryka, uma das mulheres, Adam escreveu: “Não se desculpe por ser humana”. Maryka respondeu: “Ahahah mas eu não fiz isso. Mas definitivamente vou tirar algum tempo longe do Instagram.” O retorno de Adam foi direto e explícito: “Se distraia f*dendo comigo !”

Já com Alyson, a outra mulher que expôs as conversas, o vocalista do Maroon 5 disse, ao saber que ela só ouvia heavy-metal, que “nenhuma outra garota gostosa como você disse isso.”

O que diz Adam Levine?

Em seus stories do Instagram, Adam Levine publicou um texto com o mesmo conteúdo enviado ao TMZ, onde diz assumir “total responsabilidade” pelos seus atos, apesar de afirmar que não teve casos com outras mulheres. O cantor afirmou ainda que tomou algumas medidas para remediar a situação com sua família. Leia o texto na íntegra abaixo, em tradução livre.

“Muito tem sido dito sobre mim agora e eu gostaria de explicar o que aconteceu. Usei meu julgamento mal ao falar com qualquer outra mulher que não fosse minha esposa em forma de flerte de qualquer forma. Eu não tive nenhum caso extraconjugal, no entanto, cruzei uma linha por um momento da minha vida, do qual me arrependo. Em alguns momentos, ficou inapropriado. Eu lidei com isso e já estou tomando os passos necessários para cuidar disso com minha família.

Minha esposa e minha família são tudo que me importa nesse mundo. Ser ingênuo e burro o suficiente para arriscar a única coisa que realmente me importa foi o maior erro que pude cometer na vida. Jamais farei isso novamente, Me responsabilizo totalmente. Vamos passar por isso, e vamos passar por isso juntos.”