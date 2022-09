Trump declara apoio à candidatura de Bolsonaro: “Homem maravilhoso”

Banido das redes sociais desde 2021 sob a acusação de divulgar notícias falsas, discurso de ódio e incentivar golpe de Estado, Trump lançou, no início de 2022, sua prometida plataforma para escapar do que chama de “censura das big techs”. Trata-se da Truth – ou Verdade, em inglês – e parece uma mistura de Twitter e Instagram, na qual as postagens não se chamam tuítes, mas “truths” ou “verdades”.

Admirador declarado de Donald Trump e adepto da tese de que houve fraude nas eleições americanas, Bolsonaro expressou sua preferência pela reeleição do então presidente republicano na campanha eleitoral de 2020. Trump acabou derrotado pelo democrata Joe Biden, com quem Bolsonaro não possui relação tão próxima.

Capa da The Economist

A proximidade de Bolsonaro com Trump é explorada na edição desta semana da revista britânica The Economist, que destaca a semelhança do discurso bolsonarista com o de Trump.