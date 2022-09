TSE aprova Força Nacional na segurança das eleições no Acre e mais 10 estados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referendou ao menos 34 pedidos de requisição da Força Nacional para a segurança da votação durante o primeiro turno, no dia 2 de outubro. Nesta terça-feira (20/9), os ministros aprovaram as liminares concedidas pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. Ao todo, ficam autorizadas as requisições para apoio da Força Federal em 568 localidades de 11 estados do país.

Com a decisão dos ministros, foram aceitos pedidos formulados por diversos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Ficam com a segurança reforçada os seguintes estados: Acre (20 localidades), Alagoas (Satuba e Pilar), Amazonas (Humaitá, Boca do Acre, Fonte Boa, Maraã, São Gabriel da Cachoeira, Itamarati, Parintins, Coari, Lábrea, Barcelos, Novo Aripuanã, Tefé, Alvarães, Japurá, Eirunepé e três zonas eleitorais em Manaus), Maranhão (96 localidades), Mato Grosso (30 localidades), Mato Grosso do Sul (Amambaí, Paranhos, Bela Vista, Caracol, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Antônio João e Caarapó), Pará (80 localidades) e Rio de Janeiro (181 localidades).

As solicitações reforçam o temor dos estados com a violência decorrente da polarização nas eleições, além da necessidade de cumprir requisitos exigidos pelo TSE, como o de proibir o uso de armas nas seções. Há ainda estados que pediram o reforço para as áreas indígenas e quilombolas.

Autorização

Decreto nº 11.172/2022 autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das Eleições Gerais de 2022, marcadas para os dias 2 e 30 de outubro (em eventual segundo turno). A possibilidade de requisição do auxílio das Forças Federais pelo TSE está prevista na legislação desde 1965.