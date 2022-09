UFC 279: Johnny Walker e Malhadinho levam bônus equivalente a R$ 257 mil

Dois lutadores brasileiros apareceram na lista de premiados com o bônus de performance após o UFC 279 realizado neste último sábado, em Las Vegas. Johnny Walker e Jailton Malhadinho foram premiados após finalizarem seus rivais ainda no primeiro round. Cada um embolsa US$ 50 mil, valor equivalente a mais de R$ 257 mil. Além deles, a mexicana Irene Aldana e Nate Diaz também foram premiados.

No card preliminar, Jailton Malhadinho fez o seu jogo de luta agarrada e dominou o sueco Anton Turkalj até encontrar a posição para aplicar o mata-leão e sair com a vitória, ainda no primeiro round. Foi a terceira vitória em três lutas no UFC e o primeiro bônus conquistado na organização.

Johnny Walker também finalizou no primeiro round, depois de levar um sufoco de Ion Cutelaba. Depois de sobreviver ao moldávio, ele conseguiu ir para as costas e finalizar no mata-leão. Esse é o quarto bônus do brasileiro no UFC, onde tinha conseguido a premiação nas três primeiras lutas.

Por fim, Irene Aldana foi premiada após nocautear Macy Chiasson no terceiro round, ao disparar uma pedala que atingiu as costelas da rival. A americana se dobrou na hora e a luta foi interrompida. Foi o quarto bônus da mexicana. E na luta principal, Nate Diaz finalizou Tony Ferguson com seu jeito peculiar de lutar, chegando à vitória após encaixar uma guilhotina no quarto round.