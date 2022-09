Uma das mais belas cidades do Acre, Cruzeiro do Sul comemora 118 anos de história

Cruzeiro do Sul, a Capital do Juruá, comemora nesta quarta-feira (28), 118 anos de fundação. A Terra dos Nauas é conhecida pelas ladeiras, resultado do choque entre placas tectônicas, leva o nome da constelação que ocupa menor área no céu meridional e fica próximo ao Polo Sul, mas é a mais conhecida entre os brasileiros.

Além disso, a constelação serve como relógio, pois a linha formada por suas estrelas Alfa e Gama giram em torno do polo em aproximadamente 24 horas. A constelação também está na Bandeira do Brasil e dá o nome à Ordem militar mais importante do país.

O segundo município mais populoso do Acre fica há aproximadamente 632 km da capital Rio Branco e enfrenta dificuldades de logística devido a uma BR-364 precária, mas é, sem dúvidas, um dos mais bonitos do Acre com sua arquitetura alemã, influência direta de missionários alemães da Igreja Católica, possui construções e monumentos que simbolizam e guardam a história do Acre, como a Catedral Nossa Senhora da Glória, as belezas naturais do Igarapé Preto, a calmaria do Rio Moa, a energia do Rio Crôa, de águas escuras com características de lago e coberto por vitórias-régias com árvores centenárias como a samaúma e a seringueira ao longo de suas margens.

Além disso, parte do Parque Nacional Serra do Divisor, que atrai dezenas de turistas todos os anos, fica em Cruzeiro do Sul. A farinha que tem até selo de qualidade e os biscoitos de goma estão entre os produtos que fazem parte da identidade do Acre.

Para comemorar o aniversário do município, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul retomou o tradicional Festival da Farinha, que teve início na segunda-feira (26) e encerra nesta quarta, com desfile cívico que ocorre às 17 horas e apresentações de artistas locais.

Nas redes sociais, o governador Gladson Cameli (Progressistas), que estará no desfile cívico ao lado do prefeito Zequinha Lima, parabenizou sua terra natal:

“Minha terra natal comemora hoje 118 anos de muita história. Meus parabéns a todos os cruzeirenses por esta data tão especial e cheia de significado. Em Cruzeiro, segundo município mais populoso do nosso Acre, estamos levando muitos investimentos que o povo merece, como a duplicação da AC-405, a OCA do Juruá, a UPA e tantas outras obras que estão mudando a vida das pessoas. Contem comigo para fazer ainda mais por Cruzeiro do Sul e todo Vale do Juruá”, escreveu.

O prefeito Zequinha também se manifestou. “18 anos de trabalho, superação, alegrias, hospitalidade, resiliência, amor e de muita história pra contar! Parabéns para nossa sempre linda Cruzeiro do Sul, que completa 118 anos. Um lugar diferente e cheio de orgulho de nosso povo e de nossas tradições. Amamos nossa terra, nosso lugar!”.