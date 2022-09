Única no Acre, Espaço Singular conta com mestre em análise do comportamento aplicada para autistas

Formada há 8 anos em psicologia pelo Centro Universitário Uninorte, a CEO do Espaço Singular, Celeste Costa, é a pioneira na aplicação da estratégia naturalista no Acre e também a primeira acreana a se formar mestre em Análise do Comportamento Aplicado, conhecido como ABA.

Com uma equipe multiprofissional, o Espaço Singular é um centro de referência de neurodesenvolvimento em Rio Branco, que possui intervenção precoce no autismo e também intervenção no autismo para adolescentes e adultos. Além disso, um de seus diferenciais é a aplicação da estratégia naturalista do Modelo Denver de Intervenção Precoce.

Celeste, além do mestrado em ABA em intervenção educativa pela Universidad Complutense de Madrid, também é supervisora em Intervenção Precoce no Modelo Denver pelo Instituto Farol em Florianópolis (SC), é especialista em intervenção precoce em estratégias naturalista no modelo Denver, pelo CBI of Miami, em docência no ensino Superior pela Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao) e em Clínica Contemporânea pela Uninorte. Celeste também cursa uma especialização em ABA para autismo e deficiência intelectual.

Intervenção Precoce no Modelo Denver

Segundo Celeste, a técnica é um conjunto de estratégias específicas para crianças de até 5 anos de idade com autismo e para crianças com atraso no desenvolvimento. Dentro da Intervenção Precoce no Modelo Denver há várias estratégias naturalistas para aplicação em casa, na escola e na clínica.

“Aplico há 3 anos, sou pioneira nesta técnica no Acre. São para crianças autistas e para qualquer criança que esteja apresentando atraso no desenvolvimento. No Espaço Singular, quando a criança tem indicação clínica para intervenção no autismo, primeiro eu faço uma reunião de acolhimento para entender quais necessidades e adequar com a realidade da família”, explica a mestra Celeste Costa.

Espaço Singular

Por ser uma clínica multiprofissional, o Espaço conta com fonoaudiologia, fisioterapia, psicomotricidade, psicopedagogia, psicoterapia e avaliação neuropsicológica. Além da intervenção precoce no autismo, a clínica também atende demandas de psicoterapia cognitivo comportamental (TCC) e com ênfase na psicanálise, com atendimentos infantis e adultos.

A clínica, localizada na rua Benedito Maia, 246, no Conjunto Procon, bairro Vila Ivonete, atende em diversos convênios e planos de saúde como Unimed, OAB, Ministério Público, Real e outros, além de pacotes com valores acessíveis para intervenção. Segundo Celeste, a clínica também oferta cursos e treinamentos para pais, profissionais e escolas, além da realização de palestras.

O Espaço Singular funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h e aos sábados, de 8h às 12h e aceita todos os tipos de pagamento, desde cartões, pix e à vista. Para mais informações, interessados devem entrar em contato através do número (68) 99991-7971.