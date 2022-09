Único no Acre, piloto de drone FPV faz sucesso com gravações em eventos

Há dois anos, Márcio Garcia conheceu e adentrou no universo dos drones ao sair da vida de atleta fisiculturista. Com o início da pandemia, o ex-atleta precisou se reinventar em outra profissão e foi nos drones que Márcio encontrou um hobby e uma renda.

“O primeiro contato foi há 2 anos, eu era atleta fisiculturista e por questão de saúde e de idade, achei melhor dar uma maneirada e ter uma vida mais tranquila, porque a vida de atleta era muito sofrida para mim, eu vivia do esporte. Eu tive que me reinventar e gostava muito de imagens e fotos, então vi a oportunidade de começar. Foi no início da pandemia que vi que o audiovisual estava em alta”, conta Márcio.

De acordo com o piloto de drone, em 2020 ele comprou o primeiro drone e achou caro, mas percebeu que havia achado um recomeço na forma de viver. Do primeiro drone, Márcio evoluiu para o FPV, que significa Visão em Primeira Pessoa, que são pilotados por meio de um óculos.

“Era novidade até no Brasil, então eu meti a cara e não é muito fácil você pilotar esses drones, eu precisei fazer em torno de 50 horas de simulador no computador, pois enquanto aqueles drones normais voam sozinhos, você só tem que conduzir, esses não, você precisa pilotar. Você faz manobras e controla ele de todas as posições”, explica.

Com os drones FPV, Márcio começou a fazer vídeos diferentes, com imagens mais dinâmicas, já que o aparelho é mais versátil, traduzindo de forma mais real o que está acontecendo no lugar.

Além dos drones não serem fáceis de pilotar, segundo Marcio, os aparelhos não são comprados montados, é preciso montar, e foi quando o piloto de drone começou os estudos para montagem, limpeza e manutenção.

Sucesso com vídeos de eventos

Quando Márcio iniciou os trabalhos com drones, ele adquiriu todo aparelho para videomaker, mas o drone convencional já tinha concorrência crescente no Acre. “Hoje está tendo trabalho mas as vezes preciso fazer uns servidos de graça para as pessoas verem como é. Eu faço alguns trabalhos terceirizados, mas comecei a fazer imagens para mim mesmo no Instagram, além de trabalho, é um hobby”, explica.

Com os aparelhos de videomaker, Márcio adquiriu outros drones ao longo do tempo e hoje possui 14 aparelhos. Com os drones, Márcio grava vídeos em shows, casamentos, aniversários, comerciais e até em viagens pessoais. Em 2022, Márcio gravou diversos vídeos nos shows da Expoacre e em um deles, é possível ver interação do cantor Wesley Safadão, pois o drone FPV permite voo mais próximo das pessoas, com imagens dinâmicas.

“Segundo a Legislação, drones para voar em cima de pessoas, precisam ter um peso abaixo de 250g, por questão de segurança. Hoje eu tenho drone até mesmo para fazer cinema, que carrega câmera profissional de 3kg, eu demorei para montar ele, tive que pedir peças de fora porque no Brasil não tem, fora o estudo para montar e configurar nos programas em computador”, explica.

De acordo com o Márcio, foi necessário pagar pessoas de outros estados para aprender sobre os drones, pois é uma área muito fechada e ainda não há cursos para isso.

Em São Paulo e Rio de Janeiro os drones FPV já são mais conhecidos pelos cantores, como Alok, que atualmente publica vídeos feitos por esses aparelhos, pois permite interação maior, já que o drone tem hélices protegidas e controle de peso. No Acre, Márcio já usa o drones para gravar shows e ambientes fechados.

Veja vídeos produzidos por Márcio: