A jovem Kevisla Jacob, de 23 anos, morreu após cair de uma caminhonete e quebrar o pescoço durante uma carreata eleitoral em Rio Branco.

A tragédia aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), na Estrada Alberto Torres.

Uma pessoa que presenciou uma parte do ocorrido disse que a vítima bateu a cabeça no canteiro que tem no local.

O governador Gladson Cameli mandou suspender o evento na mesma hora e está acompanhando o caso de perto.