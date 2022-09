URGENTE: helicóptero com deputado e outros políticos cai; VÍDEO

Helicóptero que levava o deputado federal Hercílio Diniz (MDB-MG) cai na cidade de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. Aeronave teria se chocado com fios de alta tensão. Parlamentar estava em compromisso de campanha. Todos os ocupantes foram resgatados com vida, mas feridos. pic.twitter.com/X59oxEgmGC — Renato Souza (@reporterenato) September 21, 2022

Um helicóptero com quatro pessoas caiu no início da tarde desta quarta-feira (21) em uma área de brejo no distrito de Divino do Traíra, em Engenheiro Caldas (MG) – a 320 km de Belo Horizonte. Ninguém morreu. Um vídeo registrou o momento da queda. Veja acima.

A aeronave transportava o deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Diniz e o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Diniz. Além dos dois políticos, estavam no helicóptero o piloto e mais um passageiro.

O vídeo que registrou a queda flagrou o momento em que a aeronave chega próximo ao ponto de descida. Logo em seguida, é possível ver um clarão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após a aeronave ter batido em um fio de alta tensão, quando pousava. A área de brejo existente no local amorteceu a queda.

Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para socorrer as vítimas.

O estado de saúde dos passageiros não foi informado. Após o socorro, os quatro ocupantes do helicóptero foram levados para um hospital particular da cidade.

Por ter atingido a fiação elétrica, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi chamada para cortar a energia.

Leia a nota da comunicação do deputado Hercílio Diniz:

“A coordenação de campanha do deputado federal Hercílio Coelho Diniz informa que o helicóptero em que estava o candidato, o vice-prefeito de Valadares, David Barroso, o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino sofreu um acidente quando pousava em Engenheiro Caldas. Os quatro passageiros passam bem e estão a caminho do hospital para laudo clínico completo. Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de apoio. Mas informações em breve.”