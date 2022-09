Vasco empata com ‘ajuda’ do goleiro do Londrina e luta pelo G4 segue aberta

O confronto direto por uma vaga no G4 entre Vasco e Londrina acabou beneficiando o Sport. Nesta quinta-feira (29), no duelo marcado pela falha do goleiro Matheus Nogueira no gol vascaíno, as equipes empataram por 1 a 1 em São Januário, pela 32ª rodada da Série B, e mantiveram aberta a disputa pelo acesso à elite do Brasileiro.

O Vasco permaneceu na quarta colocação, com 49 pontos, três a mais que o Tubarão, que retoma a quinta colocação. No entanto, o Sport também chegou aos 46 pontos (ficando atrás apenas no saldo de gols: 1 a 0) ao bater o Náutico por 2 a 1, ontem (28) e, mesmo em sexto, voltou para a disputa por uma das vagas na Série A de 2023.

Os mandantes começaram melhor e abriram o placar logo aos 12 minutos, com Andrey Santos, após uma falha absurda de Matheus Nogueira, que saiu do gol para defender uma cobrança de lateral e errou a bola. O Londrina equilibrou o confronto e empatou ainda no primeiro tempo, com Caprini.

VASCO

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor (Edimar); Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê (Alex Teixeira); Marlon Gomes (Gabriel Pec), Eguinaldo (Figueiredo) e Raniel (Erick).

T.: Jorginho

LONDRINA

Matheus Nogueira (Matheus Albino); Jeferson (Samuel Santos), Vilar, Saimon e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca, Emerson Souza (Pedro Cacho), Gegê e Caprini; Gabriel Santos (Danilo Peu e, depois, Nadson).

T.: Adilson Batista

Estádio: estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Gols: Andrey Santos, aos 12’/1ºT (VAS); Caprini, aos 39’/1ºT (LON).

Cartões amarelos: Eguinaldo e Yuri Lara (VAS); Jeferson e Mandaca (LON)

Público: 19.803 presentes (19.216 pagantes);

Renda: R$ 548.028,00