Veja 10 alimentos que inflamam o corpo e outros 4 anti-inflamatórios

Você sabia que a forma com que nos alimentamos tem consequências na inflamação do nosso organismo? Existem uma série de alimentos que estão associados ao aumento desse processo quando consumidos em excesso, sendo chamados de “alimentos inflamatórios”.

De acordo com estudo da Unifesp, a inflamação nada mais é que “uma resposta à infecção ou lesão tecidual que ocorre para erradicar microrganismos ou agentes irritantes e para potenciar a reparação tecidual”. No entanto, quando acontece constantemente, ela pode comprometer órgãos e sistemas.

Pensando nas consequências de uma dieta desbalanceada no nosso corpo, fica claro como é importante avaliar a alimentação do seu dia a dia e fazer escolhas inteligentes. Isso não quer dizer que você precisa cortar todos os alimentos inflamatórios da sua alimentação, apenas tente não exagerar.

Por isso, a nutricionista Sabrina Theil selecionou alguns dos alimentos responsáveis por causar inflamação no organismo e outros por ajudar a desinflamar. Ao final, você confere também 3 receitas sugeridas pela especialista para te auxiliar nessa dieta. Vamos lá?

Alimentos inflamatórios

1. Glúten

Alimentos ricos em glúten são responsáveis por causar inflamações ao corpo. Tudo o que contém trigo, centeio, cevada e aveia entra nessa lista.

2. Açúcar

Uma pesquisa realizada em camundongos feita pelo Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, publicada na revista Scientific Report, apontou que uma dieta rica em açúcar leva ao aumento da inflamação celular, além de causar obesidade.

3. Carboidratos refinados

Entre os alimentos inflamatórios, também estão os carboidratos refinados como pães, biscoitos, batatas fritas, cereais açucarados e até mesmo o arroz branco.

4. Laticínios

Os laticínios também estão sendo associados à inflamação do corpo. Assim, o leite e seus derivados, incluindo manteiga, queijo, iogurte, coalhada e requeijão, por exemplo, entram nessa lista.

5. Carne vermelha e embutidos

Uma dieta com excesso em carne também não é indicada pelos nutricionistas. Isso porque alimentos como a própria carne vermelha, além de bacon, carne seca, pepperoni, salame, salsicha e algumas carnes embaladas, como o charque, podem inflamar o nosso organismo.

6. Gordura Trans

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) lista como alimentos ricos em gordura trans sorvetes, cremes vegetais, massas instantâneas, salgadinhos de pacote, bolos prontos, biscoitos, chocolates, pipocas de micro-ondas e margarinas, alguns exemplos que fazem parte de uma dieta inflamatória.

7. Frituras (ômega 6)

Além da fritura causar a modificação das propriedades nutricionais e da estrutura molecular dos alimentos, ao imergi-los em óleo, também estamos sendo expostos ao ômega 6 presente nessas substâncias, que aumentam as inflamações. São elas o óleo de canola, de milho, de cártamo, de girassol e de amendoim, por exemplo.

8. Industrializados

Não são poucos os malefícios dos alimentos industrializados, não é? Agora, acrescente à lista o fato de que os ultraprocessados contêm uma grande quantidade de açúcar e, por isso, são considerados inflamatórios.

9. Refrigerantes

A nutricionista ainda destaca o refrigerante como um vilão para os que querem seguir uma dieta anti-inflamatória. Ele também é um dos produtos que conta com excesso de açúcar.

10. Bebidas alcoólicas

Outra dica para quem quer manter uma dieta que vise um organismo saudável é evitar o consumo de bebidas alcoólicas, já que elas colaboram para aumentar a inflamação no nosso corpo e podem até mesmo causar uma inflamação do pâncreas chamada de pancreatite.

Alimentos anti-inflamatórios

1. Frutas

Frutas como abacate, açaí, maçã, morango, uva e tomate são consideradas essenciais para quem quer uma dieta anti-inflamatória. Que tal adicioná-las na sua rotina?

2. Peixes

A nutricionista também destaca os peixes como uma peça fundamental desse quebra-cabeça da alimentação saudável. Atum, salmão e sardinha são boas opções.

3. Legumes e verduras

Parece até clichê dizer que legumes e verduras fazem bem à saúde, mas não custa repetir. Brócolis, couve e cebola são ótimos alimentos para combater as inflamações do corpo.

4. Temperos

Além de ingerir alimentos que ajudam a desinflamar o organismo, invista em temperos com as mesmas propriedades. Alguns exemplos são açafrão, alecrim, gengibre, canela e alho.

Receitas anti-inflamatórias

Agora que você sabe quais são os alimentos com propriedades inflamatórias e os que ajudam a desinflamar seu corpo, pense em colocar isso na prática. A nutricionista Sabrina Theil te ajuda nessa tarefa com essas receitas.

Suco verde

Ingredientes do suco verde:

1 copo (250ml) de água de coco

Suco de 1/2 limão

1⁄2 maçã com casca

1 folha de couve manteiga orgânica

1 talo de aipo (ou salsão)

Hortelã a gosto

1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo

Passe todos os ingredientes na centrífuga ou bata no liquidificador. Consuma bem gelado.

Salmão com açafrão

Ingredientes do salmão com açafrão

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de pimenta-do-reino

1 ramo de alecrim picado

1 colher (sopa) de azeite

Pitada de açafrão

2 filés de salmão sem pele e espinhas

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Misture, em uma tigela, o sal, a pimenta-do-reino, o alecrim e o azeite. Junte o salmão na tigela com o tempero. Deixe marinar por 1h na geladeira. Antes de fritar, espalhe uma pitada de açafrão sobre cada filé de salmão. Frite o salmão em uma grelha com azeite até dourar. Transfira para uma travessa. Sirva com legumes e verduras.

Salada tropical

Ingredientes da salada Tropical

Alface

Rúcula

Agrião

Morangos

Uvas sem caroço

Manga (sem fiapo)

Tomate-cereja

Modo de Preparo

Higienize todos os ingredientes. Misture todos os ingredientes e sirva à parte.

Fonte: Sabrina Theil, nutricionista especializada em Fitoterapia e Nutrição Estética.