Veja a mansão luxuosa de Marcos Mion que custou R$ 8 milhões

Marcos Mion é um dos maiores apresentadores da atualidade. Esbanjando simpatia e diversão por onde passa, ele comanda os sábados na TV Globo com o Caldeirão. De acordo com informações do jornal O Dia, o apresentador desembolsou R$ 8 milhões para comprar sua casa nova em São Paulo, e gasta mais de R$ 4 mil por mês com o condomínio.

O canal Sabe Tudo fez um tour virtual pelo espaço, deixando visível o bom gosto que o apresentador e sua mulher, a modelo Suzana Gullo, tem com as decorações minimalistas. A casa de Mion é enorme e conta com uma varanda com vista para a vegetação. A sala de estar, além de impressionar pelo tamanho, tem uma estátua do Homem-Aranha, personagem do Universo Cinematográfico Marvel.

A área externa conta com piscina, uma quadra de golfe e quadras de basquete e futebol. Como se não bastasse tudo isso, o residencial de Marcos Mion possui um hotel particular.

