Veja como será a vingança de Tenório com Alcides no remake de Pantanal

Que o Alcides (Juliano Cazzeré) não será castrado no remake de Pantanal todo mundo já sabe. Dessa vez, o peão será estuprado pelo vilão Tenório (Murilo Benício) em frente a Maria Bruaca (Isabel Teixeira). E as cenas estão prestes a serem exibidas nos próximos capítulos da novela da Globo.

Tudo acontecerá após Maria ir até a antiga fazenda para conversar com o ex-marido sobre o divórcio, a pedido da filha Guta (Júlia Dalavia). Alcides irá junto, pois sabe que é perigoso deixar a amada sozinha no local.

Chegando lá, eles decidirão relembrar os velhos tempos e vão transar no quarto dos peões, onde Alcides dormia antes de se mudar para a fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). Porém, o casal será flagrado por Tenório. “De pé! Os dois”, dirá Tenório, com uma arma na mão, mirando nos pombinhos.

“Tava pensando o quê? Que ia desfrutar das minhas terras como desfrutou da minha mulher?”, questionará o fazendeiro. “Eu não sou mais tua mulher”, responderá Maria. “Cala a boca, Bruaca! Vaca amarela!”, gritará o fazendeiro.

Com a arma ainda apontada no casal, Tenório levará os dois para a tapera, que estará abandonada. O vilão amarrará e ameaçará estuprar Maria em frente ao Alcides. “Solta esses cabelos, Bruaca, que eu vou mostrar pra esse peão quem é o teu macho!”, dirá o fazendeiro.

Maria Bruaca negará: “Não… Isso não… Nunca mais na minha vida…”. “Eu mandei soltar os cabelos… E ficar quieta!”, insistirá Tenório. Alcides, assistindo tudo, pedirá que o vilão o mate ao invés de mexer com a amada.

“Me mata, seu corno. Me mata, se ocê for homem! Ocê é um corno. No fundo é isso que ocê é. Um corno manso! O que sempre foi. (…) Se você relar um dedo nela, eu juro que te mato!”, gritará.

Tenório, então, rebaterá com uma faca perto ao pênis de Alcides: “Vou fazer com você como se faz com um touro que inventa de cobrir a vaca de outro. Vou te capar… E te fazer ficar mansinho, mansinho. Me dá um motivo, Bruaca. Um motivo de verdade pra eu não capar esse infeliz!”.

Bruaca dirá que ama o peão e que é recíproco. Revoltado com a resposta, Tenório decide inverter o plano: ele arrastará Alcides para o quarto e estuprará o peão.

O espectador não irá assistir ao momento, não será uma cena explícita, será apenas Maria desesperada, enquanto ouve, amarrada, os gritos de dor do amado, por horas de tortura.

Depois da vingança, Tenório abandonará o casal no rio, obrigando-os a voltar andando até a fazenda de José Leôncio, com um Alcides visivelmente traumatizado e cheio de cicatrizes físicas e emocionais.