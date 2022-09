Veja foto de Bruno Krupp após prisão por atropelar e matar adolescente

Preso sob acusação de atropelar e matar um adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, Bruno Krupp aparece com os cabelos raspados, barba por fazer e usando o uniforme de cor branca do sistema prisional do Rio de Janeiro em uma foto divulgada pelo portal Extra.

De acordo com o portal, a imagem, que consta na ficha criminal de Krupp, foi feita no início deste mês, quando ele deu entrada na cadeia pública Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu.

Veja:

Quase um mês após atropelar e matar o adolescente, Krupp se tornou réu no processo. Quem aceitou a denúncia registrada no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra o modelo foi o juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

“A gravidade concreta dos fatos, tal como imputados pelo MP, é acentuada. Até porque, há indícios de que o Acusado teria como hábito dirigir de forma perigosa. Quanto ao dia dos fatos, vale pontuar que, conforme depoimento do Sr. Roger Boing, o acusado estaria trafegando a mais de 150 km/h em via pública“, diz trecho da decisão.

Além de torná-lo réu no caso, a decisão de Kalil também rejeita o último pedido de revogação da prisão preventiva de Krupp. A defesa fez a solicitação para que ele aguardasse o processo em liberdade ou tivesse a prisão substituída por medidas cautelares alternativas.

No entanto, o juiz ressaltou que a prisão preventiva era “necessária para a garantia da ordem pública” e evitar “possível reiteração delitiva”. Isso porque o modelo é acusado de outros crimes. Como noticiado pelo Metrópoles, ele responde a inquéritos por estupro e estelionato.

O crime

João Gabriel atravessava a Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 3 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, quando foi brutalmente atingido. Ele e sua mãe estavam na faixa de pedestres, e o jovem teve a perna esquerda amputada pelo impacto.

A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu.