Veja os concursos e processos seletivos abertos em RO

Mais de 100 vagas estão disponíveis em concursos e processos seletivos abertos em Rondônia. As oportunidades são para cargo de nível fundamental, médio e superior, com salários que passam de R$ 7 mil.

Conselho Regional de Química

As inscrições estão aberta para a seleção do Conselho Regional de Química da 14ª região. As vagas são para os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, com salários que variam de R$ 1,3 mil a R$ 2,5 mil, mais auxílios.

Em Rondônia estão disponíveis vagas para o cargo de agente fiscal, que exige ensino técnico em química. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de setembro de forma presencial nos endereços indicados em edital. Confira o documento completo.

MPT

O Ministério Público do Trabalho (MPT) está com concurso público aberto para a recomposição do quadro de Procuradores do Trabalho. Estão disponíveis vagas para as procuradorias de Brasília (DF), Campinas (SP), Natal (RN), Ji-Paraná (RO) e Alta Floresta (MT).

As inscrições estão abertas até o dia 12 de setembro e podem ser feitas pelo site do MPT. A taxa é de R$ 250. Confira o edital na íntegra.

Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste

A prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste (RO) está com processo seletivo aberto para a contratação temporária de motoristas e farmacêutico. Os salários chegam a quase R$ 3,9 mil. Veja o edital completo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de setembro de forma presencial na Secretaria Municipal de Assistência Social. A seleção será realizada por meio de análise curricular e relatório de experiência profissional.

Prefeitura de Pimenta Bueno

O concurso público prefeitura de Pimenta Bueno está com inscrições abertas para o preenchimento de 86 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior, além da formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 7 mil.

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de agosto pelo site da banca organizadora do certame. As taxas de inscrição variam de R$ 80 a R$ 120, dependendo do cargo pretendido. Confira o edital completo e o quadro de vagas.

Prefeitura de Porto Velho

A prefeitura de Porto Velho abriu um processo seletivo para a contratação temporária de 11 professores para escolas rurais. Os salários ultrapassam os R$ 2,8 mil. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até 9 de setembro, no site da prefeitura.

A seleção será realizada em etapa única, por análise de títulos. Em caso de empate, entram nos critérios de seleção a experiência comprovada nos últimos cinco anos e o candidato com maior idade. Confira o edital do processo seletivo.

Prefeitura de Vilhena

Um processo seletivo foi aberto pela prefeitura de Vilhena para a formação de cadastro reserva para o cargo de agente de inspeção sanitária I. Os salários são de R$ 2 mil.