Veja os principais destaques do esporte acreano na última semana

O ge apresenta um resumo do que foi destaque no esporte acreano no decorrer da semana, entre o domingo (3) e este sábado (10).

Entre os conteúdos estão detalhes sobre os clubes acreanos na Copa Verde, Galvez em preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, jovem personagem da arbitragem acreana, vôlei de quadra, vôlei de praia nos Jogos da Juventude, em Aracaju (SE), handebol, resultado do 17° Náuas Combat, Campeonato Acreano Feminino e Campeonato Acreano Sub-17, além da participação da natação nos Jogos da Juventude. Confira:

Domingo (04/09)

Competição reunirá seleções do Acre, Amapá, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia e Sergipe no ginásio Álvaro Dantas, na capital. Campeão, vice e 3º colocado garantem acesso para 1ª divisão.

Sob comando do técnico Kinho Brito, 40 jogadores devem iniciar período de treinos visando disputa da Copinha da próxima temporada.

Anny Gabriele é estudante do ensino médio e diz que ideia é “quebrar barreira do preconceito sobre as mulheres na área do futebol e da arbitragem”. Curso tem 39 alunos e vai até dezembro.

Segunda-feira (05/09)

Estrelão, que terá como técnico o ex-zagueiro Chicão, começa treinamentos no dia 15 de setembro. Estreia na competição é em outubro, contra Tuna Luso, em data ainda a ser confirmada.

Isaac Massaranduba supera Bruno Jason na categoria 65.7kg e Ueverton Jacaré supera Donny Oliver na 61.2kg no evento de domingo (4), na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Time comandado pela técnica Andréa Albuquerque aplica maior goleada do estadual ao fazer 13 a 0 no Leão de Senador Guiomard, nesta segunda-feira (5), no Florestão, e lidera com 12 pontos. Rio Branco-AC e Vasco-AC empatam.

Terça-feira (06/09)

Sob comando da técnica Erlane Mota, seleção acreana tem 14 atletas com idades entre 11 e 15 anos e treina há menos de um mês para competição nacional, que será realizada em Rio Branco.

Meia-atacante Adriano marca aos 26 minutos do 2º tempo e assegura vitória sobre Galo Carijó por 1 a 0, nesta terça, no estádio Florestão. Morcego representa Acre na Copa do Brasil Sub-17 2023.

Quarta-feira (07/09)

Em 13 jogos, futebol acreano nunca conseguiu passar de fase quando teve rival paraense na competição. Única vitória é do Atlético-AC, em 2019. Rio Branco-AC e Tuna Luso são rivais em 2022.

Presidente explica que entidade teve problemas burocráticos para firmar parceria com governo e que recursos em caixa são insuficientes para promover ambas competições.

Presidente do Tourão de Porto Acre diz que preparação será iniciada no dia 20 setembro. Quatro jogadores que disputaram estadual e Série D pelo clube são emprestados e retornam em 2023.

Quinta-feira (08/09)

Andirá fatura bicampeonato com apenas três gols sofridos. Independência cai nas quartas, mas tem melhor ataque com 26 gols. Sena Madureira, Adesg e Vasco-AC têm piores marcas.

Adrian Victor e Brunno Thadeu perdem disputa do 3º lugar para dupla do Espírito Santo por 2 sets a 0, em Aracaju (SE). Ituane Silva e Queule Barbosa são derrotadas quatro vezes.

Imperador faz 2 a 1 no Morcego, nesta quinta-feira, no Florestão, e garante liderança do grupo B no fechamento da fase de grupos do turno. Na preliminar, São Francisco vence Sena Madureira.

Sexta-feira (09/09)

Neila Rosas considera que falhas ofensivas do Morcego custaram caro e acabaram resultando em time fora da decisão do turno, após derrota por 2 a 1 para o Galvez, nessa quinta-feira.

Wemerson Araújo, o Rambinho, celebra vitória sobre Andirá por 2 a 1, nessa quinta-feira, elogia adversário da decisão e prega humildade para confronto.

Sábado (10/09)