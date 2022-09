Veja quais documentos é preciso atualizar para não ficar sem receber do governo

Os benefícios sociais concedidos pelo Governo Federal usam como base o Cadastro Único, plataforma em que constam as informações sobre as famílias brasileiras que participam de programas. O Auxílio Brasil, por exemplo, tem como requisito a inscrição no CadÚnico, assim como muitos outros auxílios.

Nesse sentido, o governo tem alertado sobre a necessidade de atualizar os documentos e os dados exigidos na plataforma. A partir do próximo ano, aquelas famílias que tiverem informações irregulares na base poderão perder os auxílios.

Atualização do Cadastro Único

A recomendação é de que o Cadastro Único seja atualizado, ao menos, uma vez a cada dois anos. No entanto, sempre que houver alterações no núcleo familiar, o responsável deve corrigir as informações na base de dados para que os benefícios não sejam interrompidos.

Todas as informações podem ser acompanhadas por meio do aplicativo Cadastro Único, disponível para iOS e Android.

Como atualizar?

Para realizar a atualização do cadastro, é preciso comparecer presencialmente em alguma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. É importante ter em mãos alguns documentos. Confira.

Documento de Identificação com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho);

CPF;

Título de Eleitor;

Comprovante de Residência;

Certidão de Nascimento ou Casamento.

O responsável deve levar também os documentos de todos os integrantes da família.

Quais benefícios usam o Cadastro Único?

Como dito anteriormente, diversos programas usam como base as informações presentes no Cadastro Único para identificar a realidade das famílias brasileiras e destinar os auxílios. Veja alguns deles.

Auxílio Brasil;

Casa Verde e Amarela;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Bolsa Verde;

ID Jovem;

Carteira do Idoso;

Criança Feliz;

Telefone Popular.

Existem outros programas além desse que também utilizam a plataforma para a captação de dados. Então, fique atento aos dados na plataforma para não perder nenhum benefício.

Auxílio Brasil

Com a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Eleitoral, mais de 2 milhões de famílias foram incluídas na folha de pagamentos do Auxílio Brasil. Caso o cidadão esteja no aguardo e ainda não tenha recebido nenhuma parcela, vale conferir o status da inscrição no Cadastro Único.

No mês de agosto, mais de 20,2 milhões de brasileiros foram beneficiados com as novas parcelas de R$ 600, que serão pagas até dezembro deste ano.

Para o ano que vem, o Governo Federal afirmou que excluirá as famílias com informações irregulares na plataforma. Isso pode causar grandes problemas visto que muitos cidadãos dependem dos programas para sobreviver.

Vale lembrar que o Auxílio Brasil é destinado à famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, e dessa forma, a interrupção dos pagamentos pode complicar ainda mais a vida dessas pessoas.

