Velho do Rio ou Alcides? Descubra quem vai matar Tenório em Pantanal

Tenório (Murilo Benício) vai pagar pelas suas maldades no final de Pantanal. O vilão da novela vai ter um destino trágico ao ser alvo de uma arapuca macabra armada por Alcides (Juliano Cazarré). Com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira), o capataz atingirá uma lança no estômago do grileiro, que sangrará até morrer e ainda terá seu corpo jogado às piranhas.

Ao ver o rival indo pescar, o peão irá encurralá-lo e avisará que está ali para acabar com a raça do companheiro de Zuleica (Aline Borges), mas o personagem de Murilo Benício sacará sua arma. Tenório fará um disparo para o chão e ameaçará Zaquieu, dizendo que o próximo tiro será para matar. E cumprindo o que disse, o grileiro dará um tiro no peito do ex-mordomo, que cairá ensanguentado. “Passo fogo em cima de viado”, ironizará o homofóbico.

Alcides ficará em choque ao ver o amigo naquele estado e, na força do ódio, partirá com tudo pra cima do rival com uma azagaia, acertando o peito do sujeito, que cairá e não conseguirá se levantar. O Velho do Rio (Osmar Prado) aparecerá em forma de uma sucuri e arrastará o sujeito para o fundo do rio, para que ele sirva de comida para as piranhas.

