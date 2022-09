Com a chegada da onda polar no sábado (3), o tempo para este domingo (4) no Acre será firme, ventilado, seco e ensolarado, de acordo com o portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale. Além disso, a noite será fria.

As temperaturas em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre terão mínimas oscilando entre 17 e 19ºC e máximas entre 28 e 30ºC.

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas oscilarão entre 19 e 21ºC e máximas entre 29 e 31ºC;