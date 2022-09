Via Verde Shopping recebe exposição do fotógrafo Diego Gurgel

O Via Verde Shopping recebeu no Espaço Cultural, a exposição “Aurora Nubilosa” do repórter fotográfico Diego Gurgel. As imagens ficarão no espaço até o dia 15 de outubro e mostram as capturas aéreas feitas nos primeiros momentos de raios solares sobre a floresta amazônica.

O trabalho foi realizado durante anos de sobrevoos para fotografar os Geoglifos da Amazônia juntamente com o Paleontólogo e pesquisador, Alceu Ranzi, desde o ano de 2009.

Segundo o fotógrafo, a peculiaridade das imagens é justamente mostrar a beleza da mata envolta em neblina e atingida pelos raios da aurora dourada formando atmosferas vistas por poucos, pois este fenômeno fica evidente apenas a uma determinada altitude e somente na primeira hora do amanhecer.

O nome da exposição significa “Amanhecer com Neblina” e de acordo com Gurgel, este deveria ser o nome do fenômeno.

A exposição conta com 20 imagens e é uma ação independente com o apoio cultural da Fundação Elias Mansour, Associação dos Artistas Plásticos do Acre e Secretaria de Planejamento do Estado do Acre.