Vice-artilheira do futebol feminino no Brasil, veja como acreana iniciou

– Quando comecei a jogar campo comecei como zagueira. Depois estavam precisando de uma lateral-esquerda, isso com meus 17 anos eu acho, então fui fazer a lateral, pois sempre tive um bom preparo físico. Com o passar do tempo entraram novos técnicos na Assermurb e eles falavam que tinha técnica para jogar como meio-campo ou ponta esquerda ou direita. E foi aí que comecei a melhorar meu condicionamento físico e a questão da habilidade. Então, comecei a pegar gosto por fazer gol. Acho que me encontrei na ponta esquerda e partir daí comecei a entrar no ritmo, a amar ainda mais o futebol de campo – explica.

Surpresa ao receber a informação de que estava atrás somente da atacante Cristiane, do Santos, como principal goleadora do futebol feminino do Brasil na temporada, ela reflete sobre o momento atual da carreira. Em sete partidas no estadual, Jaqueline marcou 22 gols, mais da metade dos 40 feitos pela Assermurb na competição.

– Que notícia maravilhosa! Sem acreditar que chegaria na artilharia ao lado de uma das melhores jogadoras da atualidade, que por sinal é a primeira artilheira do Brasil. Eu agradeço a Deus e aos meus orixás por viver e ter essa experiência no Campeonato Acreano Feminino 2022. Tá sendo uma oportunidade única. Passa um filme na minha cabeça por tudo que já vivenciei até aqui: que ainda temos muito pela frente. E toda entrega e dedicação desses resultados tem amor e paixão pelo futebol feminino, todavia sabemos das dificuldades que passamos – afirma.

– O meu sentimento é de pura gratidão a minha equipe porque sem as meninas nada disso seria possível com dedicação, alegria, toda entrega em conjunto, da comissão, a treinadora e atletas, sempre indo em busca de resultados positivos, é por sinal de muito esforços em todas as partidas – compelta. “Receber essa notícia é um sentimento inexplicável de estar ao lado da jogadora Cristiane, da Seleção Brasileira”.

— Jaqueline, atacante da Assermurb, artilheira do Campeonato Acreano Feminino e vice-artilheira do futebol feminino no Brasil em 2022

Jaqueline é formada em Gestão de Pessoas (Recursos Humanos) e não vive integralmente do futebol. A renda principal de sustento é do trabalho formal como recepcionista no Ministério Público do Estado do Acre. Ela espera que o que vem fazendo em campo sirva de inspiração para outras atletas acreanas acreditarem que é possível alcançar objetivos na vida mesmo diante das adversidades.

– No posto de vice-artilheira do Brasil e representando meu estado é gratificante demais. Só gratidão a todos os envolvidos da Assermurb. Que isso motive as meninas do nosso estado a acreditar que podem chegar onde quiser, com dedicação e amor – finaliza.

Peça fundamental da Assermurb para tentar conquistar o título estadual feminino, Jaqueline será titular contra o Andirá na segunda-feira (3). A partida é válida pela última rodada do grupo A e vai decidir um dos finalistas do segundo turno.