Vice de Bittar diz que foi vítima de machismo e expõe detalhes nas redes; VÍDEO

A médica Geórgia Micheletti, candidata a vice-governadora pelo União Brasil (UB), defende a ampliação da participação da mulher na política e o combate ao preconceito relacionado às candidaturas femininas. Ela se manifestou nas redes sociais contra o machismo depois de receber críticas de uma eleitora que disse acreditar que cargos de Governo e vice são destinados somente para homens.

“Uma senhora me parou e pediu meu número para deputada estadual, então expliquei que me candidatei para vice-governadora e ela não gostou, afirmando que para ser candidato para governo precisa ser homem. Na hora fiquei sem fala pela situação que me surpreendeu, mas preferi responder pelas redes sociais, em minha defesa e em defesa de tantas outras candidatas”, detalhou Geórgia.

Segundo a candidata, o bom funcionamento da democracia depende do respeito e da defesa da participação feminina nos espaços de poder. Ela ressaltou que é preciso um forte trabalho de combate ao machismo em todas as áreas da sociedade.