Vice de Bittar participa de protesto promovido por enfermeiros pelo piso nacional

A médica e candidata a vice-governadora pelo União Brasil, Geórgia Micheletti, participou do protesto organizado pelos sindicatos da Saúde que lutam pela vigência do Piso Salarial da Enfermagem, na manhã desta sexta-feira, 9, no Centro de Rio Branco.

Na manifestação, a candidata prestou solidariedade e firmou o compromisso de continuar defendendo todas as categorias do setor. Para ela, a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), demonstra a falta de reconhecimento dos trabalhadores que estiveram na linha de frente, combatendo o coronavírus (Covid-19), além de representar o desprezo por todos aqueles que salvaram vidas, mas que acabaram morrendo após serem contaminados dentro dos hospitais em que atuavam em todo país.

Aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), a lei entraria em vigor na última segunda-feira, 5, e beneficiaria os profissionais que atuam nas redes Pública e Privada de Saúde. Entretanto, Barroso acatou uma ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde), que afirma que o piso é insustentável.

O piso dos enfermeiros também faz referência do cálculo feito para que seja pago o mínimo salarial para técnicos (70%), auxiliares de enfermagem (50%) e parteiras (50%) a partir do valor fixado: R$ 4.750. “Há 26 anos tenho uma convivência espetacular com meus amigos enfermeiros e em todo esse período pude constatar todo o carinho, amor e competência que eles desenvolvem seu trabalho. Não existe saúde sem a enfermagem”, afirmou a vice de Márcio Bittar, que é candidato a governador.