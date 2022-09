VÍDEO: à deriva, pescador enfrenta corredeiras com pintado de 40 kg fisgado

Ao g1, Bruno comenta que está acostumado a pescar pintados, porém nenhuma experiência anterior se compara à vivenciada no sábado.

“Estou acostumado a pegar esse tipo de peixe, mas esse aí foi surpreendente. Estava sozinho no barranco sem lanterna. Tive que descer duas corredeiras à noite, sem luz, no remo, com o peixe fisgado”, conta.

Ele comenta que estava com um grupo de amigos em um rancho. Por volta das 21h50, os parceiros foram buscar o jantar e ele ficou sozinho. “Ouvi uns pintados batendo na porta do rancho e desci sozinho sem muita pretensão”, narra.

Para a surpresa do pescador, ele conseguiu fisgar um grande pintado, de 1,5m, e a aventura começou. “Peixe começou tomar toda linha da carretilha”, comenta. Com o objetivo de capturar o peixe para fazer um registro da pescaria, Bruno desamarrou o barco para seguir o animal. Contudo, o motor do barco não funcionou e o peixe começou a “puxar” a embarcação.