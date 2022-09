Vídeo: acreana se emociona ao receber carta e flores de Jéssica Ingrede e chora ao abraçar influenciadora

A influenciadora acreana Jéssica Ingrede compartilhou com seus seguidores um vídeo emocionante. Nas imagens, Jéssica cumprimenta uma senhora na rua, deixa flores e uma cartinha em suas mãos, e avisa que são dela.

Com direito à emoção e carinho, a senhora do vídeo trocou um abraço carinhoso com a influenciadora e chorou na ocasião.

Na legenda, Jéssica escreveu a importância da gentileza no dia das pessoas que podem estar passando por momentos difíceis: “A gentileza é jeito mais bonito de ser sol no dia nublado de alguém.”

Com mais de 31 mil curtidas, e mais de 2.800 mil comentários, a postagem da influenciadora comoveu seus seguidores e admiradores.

Assista!