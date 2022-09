Vídeo: bicho-preguiça é resgatado em meio a incêndio no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros de Feijó realizou o resgate de um bicho-preguiça em meio a um incêndio em uma área de mata no município.

Um vídeo mostra o trabalho dos homens da corporação e o animal tentando fugir do fogo subindo em uma árvore enquanto as chamas tomam de conta ao redor.

Feijó é o município que lidera o número de focos de incêndio, com 982 focos apenas nos 12 primeiros dias de setembro, segundo o Satélite de Referência (AQUA) em boletim divulgado pela Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado do Acre vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI).

O número representa 25% do total de focos registrados no Acre, que no mesmo período soma 3.920 focos de queimadas.