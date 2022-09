VÍDEO: cachorro caramelo faz sucesso em desfile de 7 de Setembro

O desfile militar estava suspenso na capital há dois anos, por causa da pandemia da Covid-19. O retorno do evento chamou atenção até do cachorro caramelo que viu o que acontecia e também decidiu participar do desfile.

A passagem do vira-lata caramelo pela avenida do Sambódromo de Manaus foi registrada por diversas pessoas que estavam presentes no desfile e o momento “viralizou” em redes sociais da capital.

Cão resgatado das ruas é adotado por turista e vai morar na Holanda

Em 2021, um outro cão fez sucesso. Em visita a Manaus, o holandês Roni Zijlstra estava em um petshop com a noiva manauara, Ana Fagundes, quando viu na vitrine um cachorro disponível para adoção. Era Batista, um dos animais resgatados pela Associação Portal dos Anjos Manaus (Apam).

Batista recebeu esse nome pois foi abandonado em dos principais cemitérios de Manaus, o São João Batista, que fica no Centro da Cidade.