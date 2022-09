Vídeo: Gloria Perez divulga trailer de sua nova novela

Tem uma galera ansiosa para assistir a novela ‘Travessia’, e a autora da trama, Gloria Perez, deixou um gostinho de quero mais. Ela publicou em seu Instagram o trailer, que resume um pouco o que vai ser a história, que terá como cenário o Maranhão, o Rio de Janeiro e Portugal. O novo folhetim vai substituir ‘Pantanal’ na grade das 21h da ‘TV Globo’.

Os seguidores da autora, entre eles atores da novela, encheram os comentários de elogios. “De tirar o fôlego e balançar o coração todinho!❤️🔥”, escreveu a atriz Lucy Alves, que vai protagonizar a trama ao lado de Chay Suede. “Uhuuuu coração aos pulos!!!”, disse a cantora Fafá de Belém. “Vamos com tudo! Fazer uma linda travessia ❤️”, afirmou Dandara Mariana. “Ahhh esse Maranhão ❤️ que coisa linda esse trailer”, elogiou Silvero Pereira.

A nova novela de Glória Perez vem sendo alvo de polêmicas desde que a emissora carioca anunciou que a influenciadora e ex-BBB Jade Picon será uma das vilãs. Mas, sem papas na lígua, um bate-papo pra lá de sincero com Melina Dalboni (‘Veja Rio’), a escritora falou sobre a escalação da ex-sister. Ela pontuou o julgamento que a influenciadora digital e atualmente atriz sofre.

“A Jade [Picon] fez um teste como muitas outras meninas fizeram, e se saiu muito bem. Se não gostarem dela, que apedrejem, mas depois de ver. Que coisa preconceituosa, não? Temos muitos outros atores que surgiram assim. Óbvio que a pessoa tem de se preparar, uns fazem isso antes, outros têm o talento e se preparam ao longo do processo. Eu não vejo nenhum problema em ela ter aparecido no BBB”, enfatizou Glória Perez sobre a blogueira, que vai viver a personagem Chiara.

‘Travessia’ vai abordar a influência da tecnologia no comportamento humano. Na trama, Chiara acredita ser filha de Guerra (Humberto Martins), mas vai descobrir que não é bem assim. A jovem, na verdade, é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi).

No decorrer desse processo todo, Chiara ainda vai desenvolver uma síndrome rara chamada Munchaüsen. O problema de saúde retratado na história também é conhecido como transtorno factício. As pessoas que sofrem com essa síndrome passam a simular que estão doentes e constantemente procuram hospitais em busca de tratamento.

Apesar das críticas que vem recebendo por não ser atriz e atuar em novela, Jade Picon está animada e se dedicando a cada dia em sua estreia. A influenciadora compartilhou os bastidores do seu momento de estudo em casa e mostrou um vídeo em que a preparadora dava um feedback sobre seu desempenho.

“Mais um dia de preparação. Hoje com a amiga da Chiara”, legendou nos stories. “Gravou? Tava boa de gravar essa, hein? Tá linda! Ficou uma gracinha. Poxa ficou linda!”, elogiou a profissional, que orientava Jade nos estudos da cena. Jade ainda disse que ela estava lendo todas as cenas da personagem com a amiga da novela.

Humberto Martins, que está diretamente atuando com a influenciadora, rasgou elogios à estreante. “É uma fofura, uma menina maravilhosa. Muito educada, tranquila. Achei a Jade bem segura, de personalidade forte. Isso é importante”, falou ele para a colunista Patrícia Kogut.

O ator, que tem 61 anos e já fez quase 30 novelas, acredita que a carreira de Jade Picon na internet pode ajudá-la no desenvolvimento como atriz. “Depois que a conheci, Jade me mostrou as coisas dela na internet. Pelo que vi ela já tem uma experiência desde muito nova com exposição de conteúdo. Então acho que isso aí é um grande ponto positivo a favor dela”, disse ele.