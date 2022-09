VÍDEO: homem se assusta ao encontrar jiboia ‘passeando’ por calçada

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

O personal trainer Diogo Santiago teve um susto durante a caminhada matinal, desta sexta-feira (16), em Campo Grande. Enquanto se exercitava, ele encontrou uma jiboia de cerca de 1,5m “passeando” por uma calçada do bairro Jardim Veraneio. A serpente permaneceu “bem plena” na presença do morador. Veja o vídeo acima.

“Eu tava meio distraído, mexendo no celular, eu vi de longe, mas não desconfiei que era uma cobra. Quando fui me aproximando, eu fiquei ‘caraca, é uma cobra’. Eu nunca imaginava. Tomei um susto só, mas tranquilo”, conta Diogo ao g1.

Diogo comenta que ficou um tempo observando a cobra e resolveu fazer um vídeo para brincar com os amigos. Depois, outras pessoas foram se aproximando para ver a jiboia também. Eles acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA), porém a cobra foi em direção a uma mata antes da chegada da polícia.

“Bastante gente no meu Instagram falou ‘olha, o Veio do Rio está em Campo Grande’”, diz rindo.

Para o personal trainer ficaram as memórias e os registros no celular. “O coração deu uma acelerada quando eu dei de cara com ela. […] Foi legal, eu nunca tinha visto tão de perto, foi a primeira vez”, finaliza.