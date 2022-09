VÍDEO: homens armados rendem e assaltam funcionários em barbearia no Acre

Na manhã desta quinta-feira, 1, uma barbearia localizada no Centro de Cruzeiro do Sul foi alvo de assaltantes. De acordo com as informações preliminares, dois homens entraram no local se passando por clientes e logo depois anunciaram o assalto.

Após a saída dos criminosos do local, a Polícia Militar foi acionada e com rapidez prendeu um dos envolvidos no crime. O outro envolvido seguem foragido.

No local, os criminosos roubaram cerca de sete celulares e uma quantia de aproximadamente R$ 2 mil. A dupla portava uma arma de fogo. A policia deve ouvir o indiviso preso, na tentativa de localizar seu comparsa.