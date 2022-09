Vídeo: incêndio atinge área próxima ao Parque do Tucumã e assusta moradores

Um grande incêndio atinge na noite desta sexta-feira (2) uma área que fica entre os bairros Rui Lino e Tucumã, em Rio Branco.

Imagens gravadas pelo ContilNet mostram o fogo consumindo uma área de mata próxima ao Parque do Tucumã e uma equipe do Corpo de Bombeiros tentando conter as chamas.

Os meses de agosto e setembro, os mais secos do ano, são os mais preocupantes no Acre e em toda a Amazônia, pois são quando se intensificam as queimadas. Sem chuvas, o fogo se espalha rapidamente e os danos são grandes.

No mês de agosto, o Acre registrou mais de 3 mil focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e está com a qualidade do ar 4 vezes abaixo da recomendada como saudável pela Organização Mundial de Saúde (OMS).